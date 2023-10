ADOCIA publie ses résultats financiers du troisième trimestre 2023 et fait le point sur ses activités

• Position de trésorerie de 16,8 millions d’euros au 30 septembre 2023 à la suite des opérations menées sur le troisième trimestre 2023 :

- Signature d’un contrat d’option avec Sanofi sur M1Pram pour 10m€ et poursuite des négociations autour d’un partenariat mondial

- Financement de 10m€ (placement privé et émission d’obligations convertibles)

- Remboursement total de la dette IPF Partners pour 10,2m€

- Exercice partiel des BSA d’IPF Partners et encaissement de 1,5m€ à fin septembre (2,1m€ à date, sur les 2,5m€ attendus au total)

• Poursuite d’une politique de réduction des coûts et de priorisation des projets

• Résultats positifs sur les trois études menées sur BioChaperone® Combo

• Présentation sur AdoShell® Islets lors du congrès international de l’EASD

« Avec Tonghua Dongbao, nous sommes ravis des résultats positifs obtenus sur les trois études portant sur BioChaperone Combo. Nous démontrons ainsi une fois de plus, après BioChaperone Lispro, insuline actuellement en phase 3, la valeur de la technologie BioChaperone. Nous démontrons aussi celle de l’équipe capable d’inventer et d’industrialiser un produit aussi difficile qu’une insuline innovante », déclare Olivier Soula, Directeur Général d'Adocia. « C’est donc de très bon augure pour notre nouvelle combinaison d’insuline et de Pramlintide. [...]. Suite à l’accord d’option signé avec Sanofi sur M1Pram, nos discussions se poursuivent activement afin de trouver un accord d’ici la fin de l’année ».