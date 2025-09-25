ADOCIA publie ses résultats financiers du premier semestre 2025 et dresse un bilan de ses activités

• Position de trésorerie de 7,1 millions d’euros au 30 juin 2025, incluant les 9,7 millions d’euros reçus lors du placement privé de février 2025

• Horizon de trésorerie sécurisé jusqu'au deuxième trimestre 2026, prenant en compte le paiement d'étape de 10 millions de dollars U.S. du partenaire Tonghua Dongbao et le Crédit d’Impôt Recherche au titre de 2024 de 2,8 millions d’euros, tous deux reçus en juillet 2025

• Avancées sur les produits phares du pipeline :

o Résultats positifs de l'essai clinique de Phase 3 sur l'insuline ultra-rapide BioChaperone® Lispro chez les personnes atteintes de Diabète de Type 2 en Chine, résultats sur le Diabète de Type 1 attendus pour Q4 2025

o BioChaperone® et BC CagriSema : priorité donnée à l’établissement de partenariats et à la génération de données différenciatrices

o AdoShell® :

 preuve de concept établie sur les cellules souches sécrétrices d’insuline et priorité à la recherche d’un partenaire

 dossier de demande d’autorisation d’essai clinique avec des îlots humains prévu pour une soumission en Q3 2026