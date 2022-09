ADOCIA publie ses résultats financiers du premier semestre 2022 et dresse un bilan de ses activités

La direction d’Adocia tiendra un Webcast (en français) le mardi 20 septembre 2022 à 18h, CEST



• Résultat net au 30 juin 2022 faisant apparaitre un bénéfice de 4,25 millions d’euros contre une perte de 10,6 millions d’euros un an auparavant :

o Forte hausse du chiffre d’affaires semestriel à 7,3 millions d’euros (vs. 0,4 million d’euros au 1er semestre 2021), à la suite de la réalisation d'étapes majeures avec notre partenaire industriel Tonghua Dongbao.

o Résultat exceptionnel de 16 millions d’euros lié à la plus-value réalisée sur la vente du bâtiment

• Renforcement de la position de trésorerie à 23,9 millions d’euros au 30 juin 2022 contre 15,2 millions d’euros au 31 décembre 2021.

• Franchissements d’étapes clefs sur les projets : entrée en phase 3 du BC Lispro en Chine, démarrage des études cliniques BC Combo et obtention de résultat positifs de l’étude de phase II sur M1Pram.



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, publie ce jour ses résultats financiers du premier semestre 2022 et dresse un bilan de ses activités.



Les comptes semestriels consolidés aux normes IFRS ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes de la Société et ont été arrêtés par le conseil d’administration du 16 septembre 2022.