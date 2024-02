ADOCIA publie ses résultats financiers du 4 ème trimestre 2023 et fait le point sur ses activités

ADOCIA publie ses résultats financiers du 4ème trimestre 2023 et fait le point sur ses activités

• Position de trésorerie de 13,0 millions d'euros au 31 décembre 2023, avec une consommation de trésorerie de 3,8 millions d’euros sur le 4ème trimestre 2023

• Endettement réduit à un prêt garanti par l'État de 5,6 millions d'euros

• Poursuite des discussions avec Sanofi sur M1Pram et progression du développement avec la fabrication de lots cliniques pour la phase 2b aux Etats-Unis

• Consolidation des données précliniques d'efficacité sur AdoShell® Islets en vue de la préparation de la première étude chez l'homme, et intérêt manifesté par des acteurs pharmaceutiques majeurs pour une licence sur la technologie

• Résultats positifs sur trois essais cliniques de BioChaperone® Combo permettant au partenaire d'Adocia, Tonghua Dongbao, de préparer les prochaines étapes de développement avec les autorités réglementaires chinoises