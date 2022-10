ADOCIA publie sa position de trésorerie et son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2022 et dresse un bilan de ses activités

• Une position de trésorerie à 20,1 millions d’euros au 30 septembre 2022

• Une augmentation des revenus de collaboration qui s’établissent à 2,3 millions d’euros pour le trimestre, comparé à 0,4 million d’euros sur la même période l’an dernier

• Faits marquants sur le portefeuille produits :

o Une perte de poids exceptionnelle (-5,56 kg) et un bon contrôle glycémique avec M1Pram, lors d’une étude de phase 2 chez des personnes obèses atteintes de diabète de type 1

o Une preuve de concept préclinique sur AdoShell® Islets pour le traitement du diabète de type 1 par thérapie cellulaire, sans recours à un traitement immunosuppresseur, réalisant ainsi une première mondiale



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, publie sa position de trésorerie et son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre et dresse un bilan de ses activités.