Adocia: plusieurs brevets attendus contre l'obésité grâce à sa plateforme BioChaperone

(AOF) - Adocia (+5,13% à 5,75 euros) progresse après avoir annoncé le dépôt de demandes de brevet sur des combinaisons stables d’hormones pour le traitement de l’obésité et du diabète grâce à sa plateforme BioChaperone. Cette biotech spécialisée précise que grâce à sa plateforme permettant de réaliser des combinaisons d’hormones, elle a réussi à obtenir plusieurs combinaisons stables permettant la fabrication et l’administration dans les dispositifs d’injection standards les plus largement utilisés dans le monde.

Cela résout le problème de l'incompatibilité de nombre de ces hormones impossibles à formuler en un seul et même produit. Jusqu'ici pour éviter une double injection, les laboratoires pharmaceutiques développent des dispositifs d'injection complexes mais limités à un usage unique.

La solution d'Adocia pourrait permettre aux entreprises pharmaceutiques de "maximiser l'utilisation des installations industrielles existantes tout en maintenant la facilité d'utilisation pour les patients". Ainsi, un dispositif à usage multiple (un seul dispositif utilisé pendant quatre semaines) multiplierait par quatre le nombre de patients traités, par rapport à un dispositif à usage unique (quatre dispositifs par mois), à capacité de production constante.

AOF - EN SAVOIR PLUS