Adocia lève 9,7 millions d'euros pour financer sa thérapie antidiabétique

(AOF) - Adocia (-3,07% à 4,58 euros) décline après une augmentation de capital d'un montant total brut de 9,7 millions d'euros. La biotech spécialiste des maladies métaboliques, comme le diabète et l’obésité, a émis un nombre total de 2,12 millions d’actions ordinaires nouvelles, à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions, au prix de 4,58 euros par action. Elle précise que le produit brut comprend 0,5 million d’euros provenant de Gérard Soula, président du conseil d'administration et co-fondateur de la société.

Le produit brut de l'opération comprend également 0,9 million d'euros provenant de Vester Finance, actionnaire historique, 7 millions d'euros d'Armistice Capital et 1,3 million d'euros provenant d'"un nombre limité d'investisseurs".

Adocia a l'intention d'utiliser le produit net à hauteur de 50% à l'accélération du développement de son projet AdoShell Islets, qui pourrait permettre de guérir le diabète grâce à l'implantation de cellules allogéniques ou de cellules souches, sans avoir recours à un traitement immunosuppresseur.

Il s'agit notamment de financer la conduite des études de toxicologie et la préparation des lots cliniques pour le lancement de l'étude clinique (FIH). Pour le solde le placement servira à financer les besoins généraux de la société et à assurer sa trésorerie jusqu'au second trimestre 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS