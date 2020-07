Adocia initie une étude comparative BioChaperone® Lispro validant l'insuline lispro de THDB pour les Phases 3 de BC Lispro en Europe et aux Etats-Unis



o L'objectif de l'étude est de démontrer l'innocuité et l'efficacité de BioChaperone® Lispro (BC Lispro) contenant la substance médicamenteuse lispro de Tonghua Dongbao (THDB).

o Dans neuf études précédentes, BC Lispro a montré une amélioration significative comparé à Humalog®, Aspart® et Fiasp® tout en s'avérant sûr et bien toléré.

o Le plan d'essai a été approuvé par le BfArM et la FDA pour permettre un programme pivot de Phase 3 en Europe et aux États-Unis.