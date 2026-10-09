 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ADOCIA : Information relative au nombre d'actions et de droits de vote en date du 30 septembre 2026
information fournie par Boursorama CP 09/10/2026 à 18:00

Ajouter Boursorama à vos sources

18h00 CEST – Conformément aux dispositions de l’article L.233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), ADOCIA SA, 115, avenue Lacassagne, 69003 Lyon (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC – la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, publie le nombre d’actions composant son capital social ainsi que le nombre de droits de vote associés au 30 septembre 2026.

Valeurs associées

ADOCIA
2,0540 EUR Euronext Paris +2,19%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
MEDINCELL
29,06 +16,89%
CAC 40
7 803,33 +0,95%
HAFFNER ENERGY
0,768 +15,14%
Pétrole Brent
103,88 -0,24%
2CRSI
24,8 +5,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank