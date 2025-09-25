 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Adocia financée jusqu'au deuxième trimestre 2026
information fournie par AOF 25/09/2025 à 18:20

(AOF) - Sur les six premiers mois de l’année, Adocia a généré 2,199 millions d’euros de produits opérationnels, soit une croissance de 52,18 % par rapport au premier semestre 2024. Dans ces produits opérationnels, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,031 million d’euros, contre 0 un an plus tôt, grâce aux revenus liés à l’étude faisabilité relative à la technologie AdOral, appliquée à une nouvelle incrétine (hormone qui stimule la sécrétion d’insuline) pour un partenaire non divulgué.

Parallèlement, le résultat opérationnel a été de -8,932 millions d'euros, contre -8,274 millions d'euros un an plus tôt. La perte nette s'est quant à elle légèrement creusée de 8,945 à 9,336 millions d'euros. Enfin, la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l'obésité a annoncé disposer d'un horizon de trésorerie sécurisé jusqu'au deuxième trimestre 2026.

