ADOCIA étend ses développements cliniques à l'obésité avec des demandes de brevets sur des combinaisons d'hormones à courte durée d'action administrées par des pompes

o Trois familles de brevets ont été déposées sur de nouvelles combinaisons hormonales : pramlintide-exenatide et glucagon-exenatide, associations ayant démontré des effets prometteurs et complémentaires pour le traitement de l'obésité

o L'administration d'hormones à courte durée d'action au moyen d'une pompe permet au patient d'optimiser ainsi la balance bénéfice risque de son traitement

o Ces formulations pourraient également être développées pour le traitement d'autres maladies métaboliques telles que la NASH (Stéato-Hépatite Non Alcoolique), le diabète de type 2 ou les maladies neurodégénératives