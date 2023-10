Adocia en nette hausse après des résultats positifs contre le diabète

(AOF) - Adocia (+4,80% à 7,42 euros) affiche une des plus fortes hausses du marché SRD après avoir publié les résultats positifs d’une série de 3 études clinique menées avec BioChaperone Combo (BC Combo), une combinaison innovante d’insulines lente et rapide, développée par ses soins pour les personnes diabétiques de type 2. Menées par Adocia en Allemagne, ces études ont été entièrement financées par Tonghua Dongbao, le leader chinois de l'insuline, à qui BC Combo a été licencié en 2018.

Les essais ont démontré avec succès un bon profil de sécurité et de tolérance, un effet plus rapide, qui pourrait se traduire par une réduction de l'hyperglycémie post-prandiale, une amélioration du contrôle basal et une réduction de la surexposition qui pourrait limiter l'hypoglycémie.

" Nos ventes d'analogues de l'insuline ont enregistré une croissance impressionnante ces dernières années, et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir bientôt ajouter BioChaperone Combo à notre portefeuille d'insulines innovantes ", a déclaré le Dr Chunsheng Leng, Président Directeur Général de Tonghua Dongbao. " Ces trois études positives rapprochent le produit de sa mise à disposition en Chine pour les personnes souffrant de diabète ".

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.