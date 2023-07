Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adocia:droit de négociation exclusive sur M1Pram avec Sanofi information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 07:45









(CercleFinance.com) - Adocia accorde à Sanofi un droit exclusif de négociation d'un partenariat sur M1Pram pour 10 millions d'euros et obtient l'engagement d'investisseurs pour une levée de fonds de 10 millions d'euros.



Le paiement à Adocia de la somme de 10 millions d'euros confère à Sanofi un droit exclusif de négociation d'un partenariat mondial sur le produit.



M1Pram est une combinaison innovante d'insuline et de pramlintide développée par Adocia qui vise à devenir l'insuline rapide de référence pour les personnes atteintes de diabète et d'obésité.



' Des résultats cliniques de phase 2 sur des personnes ayant un diabète de type 1 en situation de surpoids ou d'obésité ont montré une perte de poids exceptionnelle avec un bon contrôle de la glycémie ' indique la société.



' Nous sommes très heureux de cet accord avec Sanofi. Cet engagement nous permet d'accélérer le développement de M1Pram tout en poursuivant les discussions en vue d'un partenariat. ' a déclaré Olivier Soula, Directeur Général d'Adocia.





