 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Adocia dévoile ses comptes, l'horizon de trésorerie fixé au premier trimestre 2028
information fournie par Zonebourse 29/10/2026 à 18:16

Ajouter Boursorama à vos sources

La société de biotechnologie a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2026 et disposait, au 30 septembre 2026, d'une trésorerie de 8,4 millions d'euros (contre 17,2 millions d'euros au 31 décembre 2025), intégrant le versement en août des 2,4 millions d'euros du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) au titre de l'exercice 2025.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 43 000 euros (nul au troisième trimestre), contre 1,44 million d'euros un an plus tôt, période qui bénéficiait des revenus d'une étude de faisabilité sur sa technologie AdOral.

La consommation de trésorerie liée aux activités ressort à 12,4 millions d'euros sur neuf mois (contre 13,2 millions en 2025). Sur le front de la dette, Adocia a intégralement remboursé le solde de ses prêts garantis par l'Etat (PGE) à hauteur de 0,7 million d'euros au troisième trimestre, laissant une dette financière nette de 1 million d'euros constituée d'une avance en compte courant d'actionnaire.

Alors que sa position à fin septembre assurait un financement jusqu'au début du deuxième trimestre 2027, Adocia a sécurisé un répit financier significatif grâce à une opération de 7 millions d'euros bouclée en octobre 2026. Celle-ci combine une augmentation de capital de 3 millions d'euros et une augmentation de 4 millions d'euros de la convention d'avance en compte courant d'actionnaire établie avec Vester Finance.

Valeurs associées

ADOCIA
3,0600 EUR Euronext Paris -1,99%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 20:49

    Vous oubliez les informations essentielles, heureusement que d'autres font mieux leur travail que vous

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,8 -2,62%
CAC 40
7 970 +1,05%
Pétrole Brent
115,45 +0,97%
TOTALENERGIES
84,6 +1,20%
SOITEC
133 +8,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank