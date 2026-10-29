Adocia dévoile ses comptes, l'horizon de trésorerie fixé au premier trimestre 2028

La société de biotechnologie a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2026 et disposait, au 30 septembre 2026, d'une trésorerie de 8,4 millions d'euros (contre 17,2 millions d'euros au 31 décembre 2025), intégrant le versement en août des 2,4 millions d'euros du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) au titre de l'exercice 2025.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 43 000 euros (nul au troisième trimestre), contre 1,44 million d'euros un an plus tôt, période qui bénéficiait des revenus d'une étude de faisabilité sur sa technologie AdOral.

La consommation de trésorerie liée aux activités ressort à 12,4 millions d'euros sur neuf mois (contre 13,2 millions en 2025). Sur le front de la dette, Adocia a intégralement remboursé le solde de ses prêts garantis par l'Etat (PGE) à hauteur de 0,7 million d'euros au troisième trimestre, laissant une dette financière nette de 1 million d'euros constituée d'une avance en compte courant d'actionnaire.

Alors que sa position à fin septembre assurait un financement jusqu'au début du deuxième trimestre 2027, Adocia a sécurisé un répit financier significatif grâce à une opération de 7 millions d'euros bouclée en octobre 2026. Celle-ci combine une augmentation de capital de 3 millions d'euros et une augmentation de 4 millions d'euros de la convention d'avance en compte courant d'actionnaire établie avec Vester Finance.