ADOCIA dévoile des données précliniques prometteuses sur AdoShell® Islets pour la thérapie cellulaire du diabète

Des présentations orales ont eu lieu lors des congrès de l'ADA , de l'EASD et de l'IPITA-IXA-CTRMS

Les données soutiennent qu'AdoShell® Islets est un matériau immunoprotecteur biocompatible pour la transplantation d'îlots, sans immunosuppression :

- Fonctionnalité in vitro à long terme des îlots encapsulés

- Survie in vivo des îlots encapsulés après une étude de 7 mois dans des modèles diabétiques sans immunosuppression

- Efficacité in vivo, avec la capacité de contrôler l'hyperglycémie dans des modèles diabétiques

- Biocompatibilité exceptionnelle

Préparation d'une application chez l’homme par le biais d'une chirurgie mini-invasive



18h00 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, a dévoilé des résultats supplémentaires sur AdoShell® Islets lors de récents congrès internationaux.