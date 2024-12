Adocia: dernier dosage dans un essai de phase 3 information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - Adocia annonce l'administration de la dernière dose au dernier patient atteint de diabète de Type 2 dans le cadre d'un essai clinique de phase 3 évaluant le BioChaperone Lispro, l'insuline ultra-rapide innovante de la société.



Cette administration concluant l'étude en question, elle est associée à un paiement de 10 millions de dollars de Tonghua Dongbao à Adocia. Les résultats principaux de la phase 3 sont attendus pour le premier semestre 2025.



'L'obtention de l'autorisation de mise sur le marché déclenchera un paiement d'étape supplémentaire de 20 millions de dollars, suivi de royalties à deux chiffres sur les ventes', rappelle en outre la société biopharmaceutique.





