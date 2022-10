ADOCIA annonce une perte de poids exceptionnelle avec M1Pram chez des personnes obèses atteintes de diabète de type 1 dans une analyse post-hoc

• Une perte de poids de 5,5kg mesurée à 16 semaines de traitement chez des personnes ayant un diabète de type 1 et un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg/m2

• Une efficacité de contrôle glycémique comparable à celle obtenue avec l’insuline commerciale de référence Humalog® (Eli Lilly)

• Ces résultats ont été présentés lors du 58ème congrès annuel de l’Association Européenne pour l’Étude du Diabète (EASD) qui s'est tenu à Stockholm du 19 au 23 septembre 2022



7h30 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce des résultats supplémentaires exceptionnels sur son étude de phase 2 avec M1Pram chez des personnes obèses atteintes de diabète de type 1.



M1PRAM ADRESSE LE BESOIN MEDICAL NON-COUVERT DE L’OBESITE CHEZ DES PERSONNES ATTEINTES DE DIABETE DE TYPE 1

Des analyses post-hoc ont révélé la plus grande efficacité de M1Pram dans une sous-population de patients obèses ayant un Indice de Masse Corporelle (IMC) supérieur à 30 kg/m2. La perte de poids était de -5,56 kg dans le groupe M1Pram contre -0,57 kg dans le groupe Humalog (p=0,03) à 16 semaines de traitement, et la perte de poids n’avait pas atteint de plateau à la fin de l'étude.