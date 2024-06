ADOCIA annonce trois présentations lors des 84ème sessions scientifiques de l'American Diabetes Association

Des données précliniques exclusives ont été sélectionnées pour être présentées à l'ADA sur trois des programmes innovants d'Adocia :

- AdoShell®, dont l’objectif est de proposer un traitement curatif aux personnes atteintes de diabète de type 1 par transplantation d’îlots de Langerhans humains ou d’iPSCs , progresse vers un premier essai chez l'homme

- AdOral® est une technologie de délivrance orale, qui pourrait améliorer la biodisponibilité du semaglutide par rapport au Rybelsus®, et qui s'applique à une large gamme de peptides thérapeutiques

- AdoGel® pourrait permettre une libération continue du semaglutide avec une injection mensuelle, offrant une alternative à la formulation hebdomadaire actuelle



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, a le plaisir d'annoncer que des données exclusives issues de trois plateformes technologiques innovantes d'Adocia ont été sélectionnées pour être présentées au format poster lors des 84ème sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA) qui se tiendra du 21 au 24 juin 2024 à Orlando, en Floride.