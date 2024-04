ADOCIA annonce ses résultats annuels 2023 et fait le point sur ses activités et sa situation financière à date

• Une position de trésorerie de 13,0m€ (millions d’euros) au 31 décembre 2023 (17,4m€ au 31 décembre 2022) qui intègre :

- La signature d’un accord d’exclusivité avec Sanofi sur M1Pram et le versement de 10m€

- L’opération de financement réalisée en juillet 2023 à hauteur de 10m€

- La fin du contrat signé avec IPF Partners se traduisant par le remboursement de l’intégralité de la dette IPF (10,2m€) et l’encaissement de 2,5m€ résultant de l’exercice de ses BSA

• Une trésorerie renforcée à la suite de l’opération de financement réalisée en mars 2024, constituée d’un placement privé de 2m€ et d’une ligne de financement confiée à Vester Finance, l’utilisation complète de cette dernière pouvant porter l’horizon de trésorerie à Q3 2025

• Avancées sur nos produits phares et intérêt de partenaires potentiels :

- Poursuite des discussions de partenariat sur M1Pram avec Sanofi et préparation de l’étude de phase 2b aux Etats-Unis

- Préparation de la première étude clinique et discussions de partenariat sur la technologie AdoShell®

- Déroulement du programme de phase 3 de BioChaperone® Lispro et échanges entre les autorités réglementaires chinoises et le partenaire Tonghua Dongbao sur les prochaines étapes cliniques sur BioChaperone® Combo.