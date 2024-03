ADOCIA annonce sa participation à des évènements clés.

18h00 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce ce jour la participation de son équipe de direction aux conférences suivantes :

• 36th Annual Roth Conference – 17-19 mars, Dana Point, Californie, USA

Cet événement offre aux investisseurs la possibilité d'écouter et de rencontrer les dirigeants d'environ 500 entreprises privées et publiques.

• Bio-Europe Spring – 18-20 mars, Barcelone, Espagne

Cet important événement de partnering rassemble plus de 2 000 entreprises dans le cadre de meetings individuels.

• Congrès de la Société Francophone du Diabète – 19-22 mars, Toulouse, France

Cet évènement couvre tous les aspects de la diabétologie moderne des fondamentaux à la pratique clinique, en réservant une grande place aux innovations thérapeutiques, technologiques et à l’e-santé.

• Investor Access – 4-5 avril, Paris, France

Cet événement, dédié à l’actionnariat individuel, réunit entreprises et investisseurs pour des conférences et rencontres individuels.