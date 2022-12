ADOCIA annonce sa participation à des conférences investisseurs en janvier 2023

18h00 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce ce jour sa participation aux évènements investisseurs suivants :



• ODDO BHF Forum (9 et 10 janvier 2023, en virtuel)

Dans le cadre de ces rencontres professionnelles avec la communauté financière, à travers des formats « one-to-one » ou « one-to-few », le management d’Adocia reviendra sur les actualités d’Adocia et sur les perspectives pour l’année 2023.



• JPM 2023 - 41st Annual Healthcare Meeting (9 - 12 janvier 2023, à San Francisco)

Adocia sera présent dans la cadre de JP Morgan 2023 et rencontrera investisseurs et leaders du domaine de la santé.



• Biotech Showcase (9 - 11 janvier 2023, à San Francisco)

Olivier Soula, directeur général délégué, fera une présentation à Biotech Showcase le 10 janvier sur le thème : L’innovation dans le domaine du diabète et de la « diabésité », de l'administration de protéines à la thérapie cellulaire.

Lors de cette conférence dédiée aux investisseurs, Olivier Soula reviendra sur les avancées des programmes cliniques phares d’Adocia dans le diabète (BioChaperone® Lispro et M1Pram) et sur les derniers résultats de la technologie AdoShell® en thérapie cellulaire.