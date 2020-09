o Atteinte du critère principal de l'étude : réduction de 69% de la variation de la glycémie après le repas (delta AUC-PG) sur quatre heures vs. Novolog® (p=0.03)

o Perte de poids moyenne de 1.6kg sur 24 jours avec le traitement M1Pram comparé à une augmentation de 0.4kg au sein du groupe contrôle avec un IMC moyen > 30 kg/m2 (p=0.0065)

o 75% des patients dans le groupe M1Pram recommanderaient ce traitement, et 87% ont reconnu ses effets sur le contrôle de l'appétit

o Les deux traitements ont été bien tolérés et aucun effet indésirable sérieux n'a été observé pendant les 24 jours de traitement

7h30 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui les résultats préliminaires de l'extension de la Phase 1b de M1Pram ("ADO09"), une co-formulation prête à l'emploi, à ratio fixe de pramlintide (Symlin®, AstraZeneca), le seul analogue d'amyline approuvé par la FDA et de l'analogue A21G d'insuline humaine ("M1"), une insuline prandiale dont le profil d'action est similaire à celui de l'insuline humaine en fonction du temps et connue pour être le principal métabolite circulant de l'insuline glargine. M1Pram, en combinant deux hormones complémentaires, a été développée pour améliorer le contrôle glycémique postprandial et les effets à long terme.