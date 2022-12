ADOCIA annonce les résultats positifs d’une étude de Phase 1 sur BioChaperone® Lispro avec son partenaire Tonghua Dongbao

• Le partenaire d'Adocia, Tonghua Dongbao, a annoncé que le critère principal de cette étude de Phase 1 a été atteint et que les résultats ont confirmé un profil accéléré de BioChaperone® Lispro en comparaison de lispro.

• Les études de Phase 3 en cours sont les seules activités cliniques restantes avant la soumission du dossier d'autorisation de mise sur le marché aux autorités réglementaires chinoises.

• BioChaperone Lispro devrait être la première insuline de la classe des Ultra-Rapides commercialisée en Chine par un acteur Chinois.



8h00 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui de nouveaux résultats positifs pour l'insuline BioChaperone® Lispro (appelée THDB0206 en Chine) avec son partenaire Tonghua Dongbao.



BioChaperone Lispro a été comparée à Humalog (insuline lispro) et les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de BioChaperone Lispro étaient significativement plus rapides. Par ailleurs, BioChaperone Lispro a confirmé son bon profil de tolérance et de sécurité.