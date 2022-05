ADOCIA annonce le premier sujet traité dans les essais cliniques BioChaperone® Combo avec le partenaire Tonghua Dongbao

• Un premier sujet a été traité dans l’essai clinique CT046-ADO05. Dernière Visite du Dernier Patient planifiée pour décembre 2022. Résultats préliminaires attendus au 1er trimestre 2023

• Avec CT047 et CT048, les résultats de CT046 devraient être soumis à l’Agence Chinoise du Médicament par Tonghua Dongbao afin d’obtenir une autorisation de démarrer le programme pivotal de Phase 3



Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui un premier sujet traité avec BioChaperone® Combo (« BC Combo ») dans l'essai clinique CT046.



CT046 est l'une des trois études cliniques - avec CT047 et CT048 - financées par Tonghua Dongbao et menées par Adocia en Allemagne. L'approbation finale des autorités réglementaires allemandes (BfArM) pour mener ces études a été communiquée dans un communiqué de presse le 11 avril 2022.



• CT046 évalue la pharmacodynamie de BC Combo en comparaison à Humalog® Mix25 et aux injections simultanées d'Humalog® et de Lantus® chez des volontaires sains chinois.

• CT047 évalue les caractéristiques pharmacodynamiques et pharmacocinétiques de BC Combo et de Lantus® et Humalog® chez des sujets atteints de diabète de type 1.

• CT048 évalue la linéarité de la dose et la sécurité de BC Combo chez des sujets atteints de diabète de type 2.