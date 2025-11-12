 Aller au contenu principal
ADOCIA annonce le dépôt de brevet d’une nouvelle plateforme de peptides à action prolongée pour le diabète et l’obésité - AdoXLong - et fait le point sur sa plateforme BioChaperone®
information fournie par Boursorama CP 12/11/2025 à 07:30

• Nouvelle plateforme technologique de modification chimique de peptides acylés pour allonger leur temps d’action à au moins un mois, AdoXLong®
• Dépôt d’un brevet avec une première application portant sur le semaglutide, avec des résultats préliminaires in vitro et in vivo prometteurs indiquant une efficacité compatible avec une injection mensuelle
• Application à une large gamme de peptides métaboliques approuvés et en développement, y compris GLP-1, GIP, amyline et les agonistes doubles/triples
• Adocia continue à développer BioChaperone® pour stabiliser et combiner des hormones pour le diabète et l’obésité, avec deux études de faisabilité en cours

