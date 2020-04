Adocia annonce la tenue de son assemblée générale annuelle le 28 mai 2020.

Lyon, le 20 avril 2020- 18h00 CET - ADOCIA (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC - la « Société » ou « Adocia ») société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement du diabète par des formulations innovantes de protéines approuvées, annonce ce jour la tenue de son assemblée générale annuelle (« AGM ») le 28 mai 2020 à 10 heures, dans les locaux d'Adocia, 115 avenue Lacassagne, 69003, Lyon, France. L'avis de réunion valant convocation est publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») et contient l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote à cette assemblée.

Cet avis peut également être consulté sur le site internet de la Société : https://www.adocia.com/fr/investisseurs/informations-actionnaires/. L'ensemble de la documentation concernant l'Assemblée sera tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et disponible sur son site internet à partir du 4 mai 2020.