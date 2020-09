18h30 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui que le management d'Adocia présentera le bilan des activités de ces derniers mois et reviendra sur les récents résultats cliniques obtenus sur son produit M1Pram.

La présentation se déroulera en français, sur la base d'un support accessible en ligne, et ne donnera pas lieu à une session de question/réponse.

Détails de la présentation :

Présentateurs :

o Gérard Soula, Président-directeur général

o Olivier Soula, Directeur général délégué, Directeur R&D

o Valérie Danaguezian, Directrice financière

Jour de la présentation : mercredi 23 septembre 2020

Heure : 18h30 (CET)



Participer à la réunion Zoom

https://zoom.us/j/98158535153?pwd=NS95djZlbjBFYlY1RzQ1Vk9ma1Iydz09



ID de réunion : 981 5853 5153

Code secret : bnK8nQ