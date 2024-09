ADOCIA annonce la nomination de Mathieu-William Gilbert au poste de Directeur Administratif et Financier.

• Valérie Danaguezian, qui occupait le poste de Directeur Administratif et Financier depuis la création d’Adocia en 2005, quitte la société pour se consacrer à un projet familial

• Mathieu-William Gilbert exercera les fonctions de Directeur Administratif et Financier en plus de celles de Directeur des Opérations qu’il occupe depuis mai 2024.

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce aujourd'hui la nomination de Mathieu-William Gilbert au poste de Directeur Administratif et Financier. Il succède à Valérie Danaguezian, qui a occupé ces fonctions depuis 2005.