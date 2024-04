ADOCIA annonce la mise à disposition de son Document d’Enregistrement Universel pour l’année 2023

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce le dépôt de son document d’enregistrement universel 2023 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 29 avril 2024.

Ce document est disponible en version électronique sur le site internet de la Société (www.adocia.com) et sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires sont également disponibles au siège de la Société, 115, avenue Lacassagne, 69003 Lyon.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel :

• le rapport financier annuel 2023 contenant le rapport de gestion 2023,

• le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise 2023,

• les rapports des commissaires aux comptes et des informations relatives à leurs honoraires,

• le description du programme de rachat d’actions.