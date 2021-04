ADOCIA annonce la mise à disposition de son Document d'Enregistrement Universel 2020

7h30 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce le dépôt de son document d'enregistrement universel 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 20 avril 2021.

Ce document est disponible en version électronique sur le site internet de la Société (www.adocia.com) et sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires sont également disponibles sur demande.

Le document d'enregistrement universel intègre notamment le Rapport Financier Annuel 2020, incluant le rapport de gestion, et le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise 2020.