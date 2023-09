ADOCIA annonce la mise à disposition d’un prospectus à l’occasion de l’admission aux négociations d’actions émises et susceptibles d’être émises au profit d’IPF Partners sur exercice de ses BSA

21h30 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques (la « Société »), annonce aujourd’hui la mise à disposition d’un second amendement à son document d’enregistrement universel 2022 déposé par la Société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») le 13 septembre 2023 sous le numéro D.23-0346-A02 et d’un prospectus d’admission approuvé par l’AMF sous le numéro 23-392, le 13 septembre 2023, à l’occasion de l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris d’actions ordinaires nouvelles émises et susceptibles d’être émises au profit d’IPF Partners sur exercice de ses bons de souscriptions d’actions (« BSA »).