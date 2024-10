ADOCIA annonce breveter des combinaisons stables d’analogues de GLP-1 et d’amyline pour le traitement de l’obésité et du diabète grâce à sa plateforme BioChaperone®

- Adocia a déposé des demandes de brevet sur des combinaisons stables de semaglutide en combinaison avec le cagrilintide

- BioChaperone® CagriSema pourrait être administré dans tous les dispositifs d’injection sous-cutanée standards, en particulier ceux à usage multiple

- La BioChaperone® sélectionnée a déjà été testée chez l’homme, dispose d’un dossier réglementaire pour une entrée en Phase 3, et est produite à grande échelle en qualité GMP

8h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce ce jour avoir déposé des demandes de brevets sur des formulations stables de combinaisons d’hormones pour le traitement de l’obésité et du diabète grâce à sa plateforme BioChaperone®.

« La demande pour des produits contre l'obésité croît de façon exponentielle, et cette nouvelle application de notre plateforme historique BioChaperone® nous place au coeur du domaine de l’obésité », déclare Olivier Soula, co-fondateur et Directeur Général d’Adocia. « La simplicité d’utilisation et de fabrication de notre solution brevetée pourrait répondre au principal défi auquel sont confrontées les entreprises pharmaceutiques : satisfaire cette demande en forte expansion ».