Adocia, Alstom, Stellantis... les valeurs à suivre mardi 2 janvier à Paris

(AOF) - Adocia

Adocia a affiché de loin la plus forte hausse du marché SRD en 2023. La biotech spécialisée dans le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques a atteint un plus haut à 16,16 euros fin aout. Le cours a décollé après l'annonce début juillet de la signature d'un accord d'exclusivité au profit de Sanofi sur son produit M1Pram, qui vise à devenir l'insuline rapide de référence pour le diabète et l'obésité. Le titre s'est régulièrement illustré par la suite comme plus forte hausse du marché SRD.

Alstom

L'action Alstom a affiché la plus mauvaise performance du CAC 40 en 2023. Jusqu'à son éjection du CAC40 le 18 décembre, la dernière place de l'indice parisien était occupée par Worldline, dont le titre a reculé de 57% depuis début 2023. Le spécialiste du ferroviaire a connu une journée noire en Bourse le 5 octobre – dévissant de près de 37% - après avoir nettement abaissé son objectif de objectif annuel de cash-flow libre. Ce dernier est désormais anticipé entre -500 et -750 millions d'euros.

Stellantis

Le constructeur a fini 2023 en tant que plus forte hausse des indices SBF 120 et CAC 40, distançant nettement son challenger au sein du CAC 40, Saint-Gobain (+46,02%). Stellantis a accumulé les bonnes nouvelles en termes de résultats financiers sur les 12 derniers mois, après une année 2022 elle-même exceptionnelle. Le groupe a enthousiasmé les investisseurs en accentuant sa transition vers l'électrique. Bank of America s'attend ainsi à ce qu'il soit le champion européen de la croissance pour les véhicules électriques avec batterie en 2024.