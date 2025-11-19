Adobe va racheter Semrush pour 1,9 milliard de dollars

(AOF) - Adobe va acquérir Semrush, une plateforme leader en visibilité de marque, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire à 12 dollars par action, ce qui représente une valeur d'environ 1,9 milliard de dollars. Le prix proposé représente une prime de 77,4% par rapport au cours de clôture de mardi. "Semrush est un partenaire puissant pour les marketeurs cherchant à gérer la visibilité de leur marque et leur portée auprès du public grâce à ses solutions d'optimisation générative basée sur les données et d'optimisation pour les moteurs de recherche " explique Adobe.

L'opération a été approuvée par les conseils d'administration d'Adobe et de Semrush. Elle devrait être finalisée au premier semestre 2026, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires nécessaires et du respect des autres conditions de clôture habituelles.

