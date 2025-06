Adobe: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une publication trimestrielle reflétant une performance vigoureuse avec des revenus record, l'éditeur de logiciels Adobe a fait part jeudi soir d'un relèvement de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours.



Ainsi, il vise désormais un BPA ajusté entre 20,50 et 20,70 dollars, ainsi que des revenus entre 23,50 et 23,60 milliards de dollars, contre des fourchettes-cibles annuelles de 20,20-20,50 dollars et de 23,30-23,55 milliards il y a trois mois.



Sur son deuxième trimestre 2024-25 (clos fin mai), Adobe a engrangé un BPA ajusté (non GAAP) de 5,06 dollars et un profit d'exploitation ajusté de 2,67 milliards, en croissances de respectivement 12,9% et 9,5% en comparaison annuelle.



Ses revenus ont augmenté de 11% (au total comme à devises constantes) pour atteindre un niveau record à 5,87 milliards de dollars, le groupe californien mettant en avant son innovation en intelligence artificielle, dans laquelle il continue d'investir.





Valeurs associées ADOBE 413,6800 USD NASDAQ +0,20%