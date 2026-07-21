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Adobe recule alors que Morgan Stanley initie sa couverture avec une recommandation «sous-pondérer»
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 17:29

21 juillet - ** L'action Adobe ADBE.O recule de 2,5 % à 228,8 dollars

** La société de courtage Morgan Stanley dégrade la note du titre de « neutre » à « sous-pondérer » et abaisse son objectif de cours de 365 $ à 240 $

** Adobe reste bien positionné dans les flux de travail créatifs professionnels et les chaînes d'approvisionnement de contenu d'entreprise, mais sa position concurrentielle est moins évidente auprès des utilisateurs « occasionnels », les cas d'utilisation grand public, professionnels et marketing plus simples étant de plus en plus exposés à la substitution par des solutions natives IA

** Morgan Stanley estime que cela pourrait retarder la reprise de la croissance des revenus récurrents et peser sur les marges avant que les produits d'IA ne génèrent suffisamment de revenus

** Sur 40 courtiers, 13 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, 22 « conserver » et cinq « vendre » ou inférieure; le cours cible médian est de 250 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre a chuté d'environ 34 % cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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