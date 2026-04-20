Adobe progresse grâce au lancement d'une suite d'agents d'intelligence artificielle pour les entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions du fabricant de Photoshop Adobe

ADBE.O augmentent de 2,2 % à 249,80 $ avant-Bourse ** Adobe annonce le lancement d'un ensemble d'agents d'intelligence artificielle visant à aider les entreprises clientes à automatiser le marketing numérique et d'autres fonctions

** Le produit, appelé CX Enterprise, est une plateforme basée sur des agents d'IA qui peut être utilisée pour aider les entreprises à stimuler des domaines tels que l'engagement des clients, les ventes et la fidélisation - ADBE

** À la dernière clôture, l'action a baissé de ~30% en 2026