Adobe perd du terrain après que Jefferies l'a rétrogradé à « conserver »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier -

** Les actions du créateur de Photoshop, Adobe ADBE.O , chutent de 0,9 % à 330,36 $ avant le marché

** Jefferies abaisse la note de l'action d'« achat » à « conserver »; abaisse l'objectif de cours de 500 $ à 400 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 18,19 % par rapport à la dernière clôture de 333,3 $

** La société de courtage estime que l'IA n'a pas encore donné de coup de pouce, car la croissance du chiffre d'affaires a ralenti depuis l'exercice 23 et les prévisions initiales pour l'exercice 26 confirment cette tendance

** Jefferies affirme que les gros utilisateurs d'IA ont besoin de plans payants, mais ADBE a souvent offert des promotions d'utilisation illimitée, signalant une concentration sur l'adoption plutôt que sur la monétisation dans un contexte de concurrence croissante

** La plus grande préoccupation des investisseurs est le risque à long terme de perturbation du modèle d'entreprise de Co et l'incertitude quant à son avenir - courtage

** 26 des 40 sociétés de courtage considèrent l'action comme « achetée » ou supérieure, 11 comme « conservée » et trois comme « vendue »; leur estimation médiane est de 422,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 4,7 % depuis le début de l'année