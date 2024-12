Adobe : les prévisions annuelles ne sont pas à la hauteur des attentes

(AOF) - Adobe est attendu en fort repli à Wall Street après avoir présenté hier soir des prévisions annuelles décevantes. L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé au quatrième premier trimestre clos fin novembre un bénéfice net de 1,683 milliard de dollars, ou 3,79 dollars par action, contre 1,483 milliard de dollars ou 3,23 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 4,81 dollars, dépassant de 14 cents le consensus Bloomberg.

Le chiffre d'affaires a progressé de 11% à 5,61 milliards de dollars, à comparer aux attentes de 5,54 milliards de dollars. Il a aussi augmenté de 11% à taux de change constants.

Les revenus récurrents annualisés (ARR), un indicateur clé du groupe, pour les médias digitaux ont atteint 17,33 milliards de dollars à la fin du trimestre. Les nouveaux revenus récurrents annualisés pour cette branche se sont élevés à 578 millions de dollars. L'ARR prédit les revenus sur 12 mois sur la base des abonnements souscrits.

Sur le nouvel exercice, la firme technologique cible un bénéfice par action ajusté compris entre 20,20 et 20,50 dollars pour des revenus situés entre 23,30 et 23,55 milliards de dollars. Wall Street anticipe respectivement 20,52 dollars et 23,80 milliards de dollars. Adobe anticipe une croissance de 11% de ses revenus récurrents annualisés pour sa branche médias digitaux.

