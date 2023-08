Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adobe: l'UE va étudier le projet d'acquisition de Figma information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 12:45









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir ouvert une enquête approfondie afin d'évaluer le projet d'acquisition de Figma par Adobe.



La Commission craint que l'opération ne réduise la concurrence sur les marchés mondiaux de la fourniture de logiciels de conception de produits interactifs et d'outils de création d'actifs numériques.



La Commission va maintenant mener une enquête approfondie sur les effets de l'opération envisagée afin de déterminer si des problèmes de concurrence sont à craindre. Bien entendu, 'l'ouverture d'une enquête approfondie ne préjuge pas de l'issue de l'enquête', précise la Commission.



'Grâce à notre enquête approfondie, nous visons à garantir que les utilisateurs continuent d'avoir accès à un large éventail d'outils créatifs numériques parmi lesquels choisir', précise la vice-présidente exécutive de la Commission, Margrethe Vestager, en charge de la politique de concurrence.





Valeurs associées ADOBE NASDAQ +0.54%