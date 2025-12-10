Adobe intègre les outils Photoshop et Acrobat dans le ChatGPT

Adobe ADBE.O intègre les applications Photoshop, Adobe Express et Acrobat dans ChatGPT, a annoncé la société mercredi, permettant aux utilisateurs d'éditer des images, de concevoir des graphiques et de gérer des PDF au sein du chatbot appartenant à OpenAI.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large des fabricants de logiciels visant à intégrer des outils de tous les jours dans des plateformes d'IA conversationnelle et à toucher davantage d'utilisateurs tout en réduisant la nécessitéde passer d'une application à l'autre.

Adobe a refusé de commenterlesconditions financières avec OpenAI et a déclaré que l'intégration visait àprésenter ses produits phares aux nouveaux utilisateurs, qui devront s'inscrire auprès d'Adobe pour les utiliser dans ChatGPT.

Ce déploiement permettra d'offrir aux plus de 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires de ChatGPT denombreuses fonctionnalités populaires disponibles dans les applications d'Adobe , élargissant ainsi la portée d'Adobequi redouble d'efforts pour s'adapter aux changements induits par l'IA sur les marchés de la conception professionnelle.

Il s'agit également d'un pas en avant pour Adobe à un moment où la demande augmente pour des interactions plus rapides, basées sur le chat, qui intéressent à la fois les débutants et les créateurs expérimentés.

Adobe explique que les utilisateurs peuvent saisir une demande dans ChatGPT, par exemple pour peaufiner des photos, créer un graphique, animer des dessins ou résumer un PDF, et déclencher l'outil Adobe correspondant sans quitter l'interface de chat.

Photoshop, Acrobat et Adobe Express sont utilisables gratuitement dans ChatGPT à partir de mercredi sur ChatGPT desktop, web et iOS. Adobe Express pour ChatGPT est déjà disponible sur Android, et la prise en charge de Photoshop et d'Acrobat pour Android devrait suivre prochainement.

Cette initiative s'appuie sur l'annonce faite par Adobe fin octobre , lorsque la société a remanié ses outils d'édition de vidéos et d'images pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des tâches par l'intermédiaire d'assistants IA conversationnels.