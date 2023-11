Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adobe: information de l'UE pour l'acquisition de Figma information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 13:41









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a informé Adobe de son point de vue préliminaire selon lequel son projet d'acquisition de Figma pourrait réduire la concurrence sur les marchés mondiaux pour la fourniture de logiciels de conception de produits interactifs et d'autres logiciels de conception créative.



La Commission a ouvert une enquête approfondie afin d'évaluer le projet d'acquisition de Figma par Adobe et de déterminer si l'opération est susceptible d'affecter la concurrence sur les marchés mondiaux de la fourniture de logiciels de conception de produits interactifs, de logiciels d'édition vectorielle et de logiciels d'édition matricielle.



' À l'issue de cette enquête approfondie, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que l'opération pourrait réduire considérablement la concurrence sur les marchés mondiaux pour : i) la fourniture d'outils interactifs de conception de produits, dans lesquels Figma est le leader incontesté du marché et Adobe l'un de ses principaux concurrents ; et (ii) la fourniture d'outils d'édition vectorielle et la fourniture d'outils d'édition matricielle, en éliminant Figma en tant que concurrent potentiel, renforçant ainsi la domination d'Adobe sur ces marchés '.





Valeurs associées ADOBE NASDAQ +0.10%