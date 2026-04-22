Adobe grimpe après l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 25 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions du fabricant de Photoshop Adobe

ADBE.O ont augmenté de 2,7 % à 254 $ avant le marché

** La société a annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 25 milliards de dollars

** Le plan de rachat, qui s'étend jusqu'en avril 2030, intervient alors que la société cherche à rassurer les investisseurs dans un contexte de craintes que l'IA ne perturbe son activité de logiciels créatifs

** Adobe a lancé lundi une série d'agents d'intelligence artificielle pour aider les entreprises clientes à automatiser le marketing numérique et d'autres fonctions, alors que la concurrence de startups telles qu'Anthropic s'intensifie

** 17 analystes sur 40 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 19 l'évaluent à "conserver", quatre à "vendre"; PT médian à 310 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action ADBE a baissé de 29,3 % depuis le début de l'année