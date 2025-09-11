 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Adobe en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions du fabricant de Photoshop Adobe ADBE.O augmentent de 6 % à 370,99 $ après la fermeture de la bourse

** ADBE augmente ses prévisions de revenus annuels de 23,65 à 23,70 milliards de dollars, par rapport aux prévisions précédentes de 23,50 à 23,60 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 5,99 milliards de dollars, contre 5,91 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre de 5,31 $ a également battu les estimations de 5,18 $ par action

** L'ARR influencée par l'IA d'ADBE a dépassé les 5 milliards de dollars et l'ARR influencée par l'IA a déjà dépassé l'objectif de 250 millions de dollars à la fin de l'année - PDG Shantanu Narayen

** À la dernière clôture, ADBE a chuté de 21,2 % depuis le début de l'année

