Adobe dérape après l'annonce de la démission de son directeur général sans successeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 mars - ** Adobe ADBE.O glisse de ~9% à 245,71 $ en pré-marché
** La société annonce que son directeur général de longue date Shantanu Narayen démissionnera une fois que son successeur aura été nommé
** La société de courtage, et au moins cinq autres, réduisent leur PT suite à la nouvelle
** Le chiffre d'affaires de 6,4 milliards de dollars de la société au 1er trimestre dépasse les estimations de 6,28 milliards de dollars
** L'action est notée "buy" en moyenne; le PT médian est de $335, selon les données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, ADBE a baissé de 23% cette année
