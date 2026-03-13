Adobe dérape après l'annonce de la démission de son directeur général sans successeur

13 mars - ** Adobe ADBE.O glisse de ~9% à 245,71 $ en pré-marché

** La société annonce que son directeur général de longue date Shantanu Narayen démissionnera une fois que son successeur aura été nommé

** La société de courtage, et au moins cinq autres, réduisent leur PT suite à la nouvelle

** Le chiffre d'affaires de 6,4 milliards de dollars de la société au 1er trimestre dépasse les estimations de 6,28 milliards de dollars

** L'action est notée "buy" en moyenne; le PT médian est de $335, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, ADBE a baissé de 23% cette année