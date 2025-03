Adobe: BPA en hausse de 13% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 13:10









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels Adobe dévoile un BPA ajusté (non GAAP) de 5,08 dollars et un profit d'exploitation ajusté de 2,72 milliards au titre de son premier trimestre 2024-25, en croissances de respectivement 13% et 10% en comparaison annuelle.



A 5,71 milliards de dollars, ses revenus ont augmenté de 10% (+11% à devises constantes). 'Notre innovation continue et notre stratégie go-to-market diversifiée ont soutenu un premier trimestre record', commente son PDG Shantanu Narayen.



'Notre stratégie centrée sur le client, notre portefeuille de produits de premier ordre et notre forte position de cash-flow nous positionnent pour de la croissance durable à long terme et des gains de parts de marché accrues', ajoute son CFO Dan Durn.



Adobe confirme viser des fourchettes-cibles annuelles de 20,20-20,50 dollars pour son BPA ajusté et de 23,30-23,55 milliards pour les revenus (dont respectivement 4,95-cinq dollars et 5,77-5,82 milliards pour le trimestre en cours).





Valeurs associées ADOBE 438,6000 USD NASDAQ 0,00%