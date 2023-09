Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adobe: BPA accru de 20% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - Adobe a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 4,09 dollars et un profit d'exploitation ajusté de 2,26 milliards au titre de son troisième trimestre comptable, en croissances de respectivement 20,3% et 15,8% en comparaison annuelle.



A 4,89 milliards de dollars, ses revenus ont augmenté de 10% (+13% à devises constantes), son PDG Shantanu Narayen mettant en avant 'une nouvelle ère de créativité renforcée par l'IA à travers le monde avec des innovations dans son portefeuille de produits'.



Pour les trois derniers mois de l'exercice en cours, l'éditeur de logiciels graphiques indique tabler sur un BPA ajusté compris entre 4,10 et 4,15 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 4,975 et 5,025 milliards.





