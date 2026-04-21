Adobe annonce un rachat d'actions de 25 milliards de dollars

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Adobe ADBE.O a déclaré mardi que son conseil d'administration avait approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars jusqu'au 30 avril 2030.