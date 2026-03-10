 Aller au contenu principal
Admiral soutenu par un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 11:15

Admiral Group grimpe d'un peu moins de 3% à Londres, soutenu par des propos d'UBS qui relève sa recommandation sur le titre de la compagnie d'assurance de "neutre" à "achat", avec un objectif de cours rehaussé de 3 300 à 3 550 pence.

"La croissance des bénéfices d'Admiral au-delà de l'assurance automobile britannique et des catalyseurs en matière de capitaux à venir témoignent d'une valeur potentielle", explique la banque suisse, qui met à jour ses perspectives pour le groupe britannique.

Valeurs associées

ADMIRAL GROUP
3 207,000 GBX LSE +2,79%
