ADMA Biologics augmente après avoir rejeté les allégations d'un vendeur à découvert

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27 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie ADMA Biologics ADMA.O augmentent de 12,44 % à 9,32 $ avant la mise sur le marché

** La société publie une déclaration contre un rapport du 24 mars du vendeur à découvert Culper Research, rejetant ce qu'elle appelle des affirmations fausses et trompeuses sur ses activités

** Elle déclare que la demande d'Asceniv, son traitement par anticorps pour les patients immunodéficients, augmente depuis plus de deux ans et a atteint un niveau record

** Elle déclare que la quantité de produits détenus par les distributeurs est normale pour l'industrie et reflète la nécessité d'avoir un stock suffisant en raison de la longue durée de fabrication du médicament

** L'entreprise ajoute qu'elle a reçu des avis d'audit sans réserve pour 2024 et 2025 et qu'il n'y a jamais eu de transactions non divulguées avec des parties liées en violation des lois américaines sur les valeurs mobilières

** Les actions d'ADMA ont augmenté de plus de 6 % en 2025